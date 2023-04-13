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Школьники подожгли сверстника после того, как он не дал им прокатиться на самокате

Степан Жирнов
Происшествия
Школьники подожгли сверстника после того, как он не дал им прокатиться на самокате
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

НА северо-востоке столицы группа школьников подожгла одежду сверстника за то, что тот отказался дать им покататься на самокате. Об этом «Вечерней Москве» сообщили источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 13 апреля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе Марфино. Обидившиеся на отказ четвероклассники подложили горящий лист под одежду мальчика, из-за чего она загорелась. В результате ребенок получил сильные ожоги и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что по данному факту проводится проверка, но подробностей не уточнили.

Другой ребенок пострадал в Подмосковье в результате ДТП. Шестилетний мальчик ехал с мамой на мотоцикле. В какой-то момент женщина выехала на встречную полосу, где врезалась в два автомобиля. Мать с ребенком получили травмы и были госпитализированы.

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