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Резкое похолодание ожидается в Москве к вечеру четверга

Евгений Белоусов

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Резкое похолодание ожидается в Москве к вечеру четверга
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С вечера 13 апреля в Москве ожидается понижение температуры до плюс одного градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Ближе к вечеру в четверг циркуляция начнет меняться, и воздушные массы будут поступать не с юга, а с северо-востока. Это холодные воздушные массы, поэтому уже в ночь на пятницу температура в Старой Москве — плюс 1-3 градуса, — заявил он.

Температура воздуха в Подмосковье и вовсе может опуститься до отрицательных значений и остановиться на минус одном градусе. После резкого похолодания, уточнил синоптик, максимальная температура в столичном регионе не будет превышать 10 градусов тепла.

Уже в субботу температура в Москве будет ниже нормы примерно на полтора градуса, передает слова Вильфанда ТАСС.

В предстоящие выходные в столичном регионе несколько похолодает. Столбики термометра в ночные часы опустятся до нуля градусов, рассказал «Вечерней Москве» метеоролог Александр Шувалов.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Такие перепады могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.

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