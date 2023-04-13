Дизайнер Курбатова дала советы по украшению праздничного стола на Пасху

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Чтобы украсить стол на главный православный праздник, Пасху, можно использовать не только угощения, но и несъедобные вещи. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала дизайнер Валентина Курбатова.

По ее словам, традиционно на праздничный стол на Пасху подают кулич и яйца, а также цыплят и кроликов. Курбатова предложила дополнить их шоколадными или марципановыми фигурками как элементами декора, но также их могут съесть на празднике дети.

Украсить стол дизайнер предложила живыми цветами. Это могут быть нарциссы, мимоза и желтые тюльпаны. Кроме того, можно взять обычные веточки деревьев, оплести их лентами и повесить на них раскрашенные декоративные яйца, передает «портал Подмосковье сегодня».

Курбатова добавила, что цветовое оформление зависит от вкуса хозяина стола — четких указаний здесь нет. Его можно украсить в белых и пастельных тонах, а если захочется яркого акцента — в желтых, которые ассоциируются с солнцем.

Православная Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля. Что приготовить на праздничный стол и как его декорировать — в материале «Вечерней Москвы».