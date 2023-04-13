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Открытие БКЛ сократило время в пути до автостанции «Варшавская» на 20 минут

Евгений Белоусов
Город
Открытие БКЛ сократило время в пути до автостанции «Варшавская» на 20 минут
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

После открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро время в пути до автостанции «Варшавская» сократилось на 20 минут. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Новая станция расположена в непосредственной близости от автостанции, теперь пассажиры могут быстро и удобно добраться до точки отправления межрегиональных автобусов из любого района города, — говорится в сообщении.

Открытие БКЛ сократило время в пути до автостанции «Варшавская» на 20 минут Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Пройти до автостанции «Варшавская» от одноименной станции БКЛ теперь можно всего за четыре минуты. Сама автостанция оборудована кассами, залом ожидания, кафе, комнатой матери и ребенка, а также информационными табло с понятным дизайном, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В июне также завершится благоустройство станции «Зюзино» БКЛ метро. Во время работ планируются переустройство светофора, установка дорожных знаков в соответствии с новой транспортной схемой.

На БКЛ метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов.

Транспорт Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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