Сергей Собянин: По БКЛ будут курсировать еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В чем отличие новых вагонов: уровень шума ниже на 15 процентов, переход между вагонами и двери вагонов шире, USB-зарядок больше — 368, а вместимость пассажиров увеличена, — рассказал глава города.

Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов. В рамках первого специалисты проводят испытание всех систем на заводе производителя более чем по 100 параметрам. После этого проводится еще одно тестирование состава в депо, в заключение происходит контрольная обкатка на линии. Если поезд проехал 300 километров без сбоев, то его вводят в эксплуатацию.

В этом году планируется получить около 300 вагонов. Также для обслуживания составов в ближайшее время откроется третье депо БКЛ «Аминьевское», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Пассажиры проехали свыше 26,5 миллиона раз по БКЛ метро с момента ее открытия. По словам мэра города, пересадки на БКЛ помогли до 17 процентов разгрузить Московское центральное кольцо и до 25 процентов — Кольцевую линию.