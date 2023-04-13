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Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет ВВС Норвегии

Евгений Жуков
В мире
Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет ВВС Норвегии
Фото: Минобороны РФ

Российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» Воздушных сил Норвегии. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. В результате инцидента нарушения российской государственной границы не было допущено, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне средства контроля за воздушным пространством обнаружили в районе Балтийского моря немецкий самолет Р-3С «Орион». По информации МО РФ, самолет приближался к границам России. Навстречу отправился истребитель Су-27, которому удалось предотвратить нарушение государственной границы. «Орион» развернулся в другую сторону.

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