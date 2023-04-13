Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Измена Родине»: в США предрекли судьбу Зеленского

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Измена Родине»: в США предрекли судьбу Зеленского
Фото: president.gov.ua

США и Европа, окончательно устав от украинского конфликта, заставят Киев сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.

— Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену Родине, — утверждают они.

После подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заметно уменьшить свои амбиции, ведь он обещал своему народу победу с самого начала конфликта. Однако украинская армия все равно не сможет одержать верх даже при наличии поставок оружия от западных стран, пишут Хаас и Купчан в статье Foreign Affairs.

Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Такой вывод 12 апреля сделал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что призыв политика поднять государственный флаг Украины над Крымом «для установления порядка в международных отношениях» не выглядит серьезным.

По словам спикера, такие заявления подтверждают, что президент Украины «выжил из ума», потому что в здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг его страны.

Украина Владимир Зеленский Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте