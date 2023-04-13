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США и Европа, окончательно устав от украинского конфликта, заставят Киев сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.

— Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену Родине, — утверждают они.

После подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заметно уменьшить свои амбиции, ведь он обещал своему народу победу с самого начала конфликта. Однако украинская армия все равно не сможет одержать верх даже при наличии поставок оружия от западных стран, пишут Хаас и Купчан в статье Foreign Affairs.

Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Такой вывод 12 апреля сделал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что призыв политика поднять государственный флаг Украины над Крымом «для установления порядка в международных отношениях» не выглядит серьезным.

По словам спикера, такие заявления подтверждают, что президент Украины «выжил из ума», потому что в здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг его страны.