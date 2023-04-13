Выставку Музея Победы «Выжить вопреки» представят в США

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Выставка Музея Победы «Выжить вопреки» откроется 18 апреля на площадке Российского культурного центра в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 14 апреля.

Экспозиция создана на основе материалов из фондов музея и посвящена одной из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны. По словам директора Музея Победы Александра Школьника, выставка рассказывает о нечеловеческих страданиях, которые пришлось испытать людям в концлагерях, о работе фабрик смерти.

— Мы стремимся донести правду об этих страницах истории войны во всей ее полноте, чтобы не допустить и мысли о недобросовестных спекуляциях, попытках что-то умолчать или переложить ответственность, — заявил Школьник.

В экспозицию вошли около 100 оцифрованных материалов. Это фотографии, живопись, графика, изображения предметов из фондов Музея Победы.

Кроме того, в Музее Победы 20 апреля состоится открытие выставки, посвященной Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца.