Суд арестовал адвоката Идалова до 10 июня

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Пресненским районным судом Москвы рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения адвокату Тимуру Идалову. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

В материале говорится, что адвокат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Идалов останется под стражей до 10 июня 2023 года.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Уголовное дело было возбуждено в отношении адвоката за угрозу применения насилия в отношении сотрудницы правоохранительных органов столицы. В материалах делах говорится, что 3 октября прошлого года фигурант, находясь в зале одного из столичных судов, вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя.