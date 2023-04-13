Юнармейцы отряда имени Голубова и ветераны авиаполка «Нормандия-Неман» посетят Музей Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 14 апреля пройдет экскурсия для юнармейского отряда имени Героя СССР А.Е. Голубова и активистов музея школы № 43 из города Калуги. С ребятами встретятся ветераны 18-го гвардейского истребительного авиационного полка — члены Международного фонда сохранения исторической памяти авиаполка «Нормандия-Неман». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам директора калужской школы Ольги Абакумова, в преддверии годовщины со дня рождения Голубова для подростков была подготовлена специальная просветительская программа в Музее Победы, «посвященная истории легендарного авиаполка».

Школьники познакомятся с историей Великой Отечественной войны и ее героями в ходе экскурсионной программы «Дети – детям». Экскурсовод Арина Дзекунова познакомит ребят с экспозициями «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Кроме того, в Музее Победы 20 апреля состоится открытие выставки, посвященной Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца.