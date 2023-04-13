Британская писательница Энн Перри скончалась в 84 года

Фото: patriarchia.ru

Британская писательница детективов Энн Перри, совершившая в 15 лет убийство матери своей подруги, скончалась в возрасте 84 лет. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает BBC.

Еще в декабре прошлого года писательница перенесла инфаркт. От его последствий она оправиться так и не смогла, передает ТАСС.

Энн Перри родилась 29 октября 1938 года в Лондоне. Писательскую карьеру она начала только в 1979 году, опубликовав роман «Призрак с Кейтер-стрит». Успех пришел к ней в кратчайшие сроки. За всю свою карьеру писательница написала более 70 произведений.

По книгам Перри снимали фильмы, а общий тираж писательницы в 2014 году превысил 10 миллионов копий. Кроме того, ее произведения регулярно появлялись в списке бестселлеров New York Times.

Однако в 1994 году Перри сделала шокирующее признание. Оказалось, что ее настоящим именем было Джульетта Марион Халм. В 1954 году, когда будущей писательнице было всего 15 лет, она и ее лучшая подруга Полин Паркер жестоко убили мать последней.

Это громкое дело закончилось судом, который приговорил обеих к тюрьме, так как они были слишком малы для смертной казни. Выйдя из заключения, будущая писательница сменила имя и начала новую жизнь.

Убийство легко в основу фильма режиссера Питера Джексона «Небесные существа». Писательница раскрыла свою личность через несколько месяцев после премьеры картины.