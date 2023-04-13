В Еврокомиссии заявили об отсутствии кратчайших путей для Украины в ЕС

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Для Украины отсутствуют кратчайшие пути в Европейский союз (ЕС). Такой вывод в четверг, 13 апреля, сделал представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман.

По мнению эксперта, сегодняшняя роль ЕС прежде всего заключается в том, чтобы помогать украинской стороне. Вместе с тем представитель ЕК подчеркнул, что «кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы».

Также европейский политик отметил, что Киеву требуется выполнить ряд предварительных условий, чтобы начать обсуждения, касающиеся интеграции в объединение. Купман пояснил, что эти реформы возможно быстро реализовать, поскольку необходимые шаги сегодня в этом направлении уже намечены, передает ТАСС.

В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что сегодня Украина уже стала членом европейской семьи, это решение осталось подтвердить только документально.

Процесс вступления Украины в Евросоюз продолжается с начала спецоперации. Киев надеется, что процедура окончится в кратчайшие сроки. Однако, по информации Financial Times, ряд стран объединения выразили свое недовольство из-за ожидания Украиной скорого вступления в ЕС.