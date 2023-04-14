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Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля
Фото: Unsplash

Православная церковь чтит 17 апреля память святого Иосифа Песнописца — жившего в IX веке религиозного поэта и аскета.

В народе этот день слегка переиначили и называли Иосиф Песнопевец, считая, что в эту дату начинают стрекотать сверчки и петь журавли. Именно журавлей считали главным символом праздника. Люди выходили поклониться этим птицам, которых считали борцами со злом и нечистой силой.

Прилет журавлей означал для крестьян окончательный поворот года на лето. Так и говорили: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

Также в этот день люди ходили смотреть, как цветет ольха. Из нее обычно делали срубы для колодца, потому ходили на Иосифа выбирать подходящее дерево.

Приметы погоды:

Если земля поспела — взбивай гряды.

Много паутины — к хорошему, жаркому лету.

Верба зацвела — к теплому лету.

Ива распушилась — холодов больше не будет.

Именины отмечают: Федор, Вениамин, Иосиф, Адриан, Николай, Георгий, Никита.

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