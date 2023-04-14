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Приметы и советы

Нуланд: США будут отдавать Украине деньги российских бизнесменов

Ирэна Колесова
В мире
Нуланд: США будут отдавать Украине деньги российских бизнесменов
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

США начнут работать над практикой передачи киевским властям денег, которые Штаты конфискуют у российских предпринимателей, заявила замгоссекретаря Викторя Нуланд.

— В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления. Конечно, продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили, — сказала Нуланд на форуме партнерства Украины и США.

Нуланд напомнила, что Всемирный банк оценивает восстановление инфраструктуры на Украине примерно в 411 миллиардов долларов. По ее словам, сейчас в Вашингтоне проводится активная работа, чтобы российская сторона помогала выделить средства и оплатить для Киева расходы, передает РИА Новости.

При этом сами американские предприниматели пока не готовы тратиться на Украину. Частные бизнесмены в США были бы не против поддержать страну в восстановлении инфраструктуры. Однако они боятся, что переданные Киеву деньги могут пострадать от коррупции. Об этом заявила глава Министерства торговли США Джина Раймондо. Министр отметила, что будет переубеждать американский бизнес.

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