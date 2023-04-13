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Бизнесмены в США боятся, что переведенные Киеву деньги пострадают от коррупции

Ирэна Колесова
В мире
Бизнесмены в США боятся, что переведенные Киеву деньги пострадают от коррупции
Фото: Unsplash

Частные бизнесмены в США были бы не против поддержать Украину в восстановлении инфраструктуры. Однако они боятся, что переданные Киеву деньги могут пострадать от коррупции. С таким заявлением в четверг, 13 апреля, выступила глава Министерства торговли США Джина Раймондо.

— Я надеюсь, мы найдем ответы на эти вопросы и сможем заверить американский бизнес в том, что правильным с его стороны будет поддерживать Украину и инвестировать в нее, — подчеркнула Раймондо.

Министр напомнила, что, согласно оценкам Всемирного банка, для восстановления Украины потребуется сумма не менее чем в 400 миллиардов долларов. Раймондо подчеркнула, что бизнесмены в США пока не могут быть уверены, что их инвестиции не столкнутся с процветающими на Украине коррупционными схемами.

При этом министр добавила, что ее ведомство будет продолжать разрабатывать ограничения против всех, кто помогает осуществлять поставки санкционных товаров на территорию России. По ее словам, работа над этим проводится американскими властями ежедневно, передает ТАСС.

Именно коррупция является одной из основных преград для проведения Киевом переговоров о евроинтеграции. Для Украины отсутствуют кратчайшие пути в Европейский союз, заявил представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман. По мнению эксперта, сегодняшняя роль ЕС прежде всего заключается в том, чтобы помогать украинской стороне. Вместе с тем представитель ЕК подчеркнул, что «кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы».

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