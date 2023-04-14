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Певица Леди Гага заняла должность в Белом доме

Ирэна Колесова
Общество
Певица Леди Гага заняла должность в Белом доме
Фото: shutterstock

Американский президент Джо Байден назначил известную певицу и актрису Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. Такое сообщение в пятницу, 14 апреля, распространили в администрации лидера США.

В опубликованном сообщении подчеркиваются достижения Леди Гаги, настоящее имя которой — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. Артистка 13 раз становилась обладательницей престижной музыкальной премии «Грэмми».

В Белом доме назвали Леди Гагу «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». Там также добавили, что она входила в список наиболее влиятельных женщин на всей планете по версии журнала Forbes, а журнал Time назвал артистку одним из 100 влиятельнейших людей в мире.

Сам комитет по культуре и искусству американской администрации был сформирован в Вашингтоне в 1982 году. Он разрабатывает и публикует рекомендации для президента США в вопросах, которые касаются достижений культуры. В состав комиссии входят видные деятели этой сферы — артисты, ученые, музыканты. Примечательно, что включить кого-либо в состав этого комитета имеет право только президент Соединенных Штатов.

К сожалению, отношение Леди Гаги к россиянам в последнее время оставляет желать лучшего. Так, на своем джаз-концерте в Лас-Вегасе артистка решила высказаться. Во время небольшой паузы между композициями певица решила прокомментировать политическую ситуацию. Она заявила, что россияне «как были тупыми, так и остались».

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