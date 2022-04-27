«Как были тупыми, так и остались»: Леди Гага оскорбила россиян

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Многие российские звезды обсуждают ход российской спецоперации на Украине, они часто высказываются в соцсетях или на публичных мероприятиях. Кто-то из них уехал из страны. Например, Алла Пугачева, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Моргенштерн и многие другие приняли решение покинуть Россию.

Что касается зарубежных знаменитостей, они тоже выражают свою позицию. Чаще всего это пацифистские лозунги или грубые оскорбления в адрес России и ее граждан. Так, на своем джаз-концерте в Лас-Вегасе решила высказаться певица Леди Гага. Во время небольшой паузы между композициями, певица решила прокомментировать политическую ситуацию.

— России нужно было арестовать меня, когда у них была возможность. Как были тупыми, так и остались, — произнесла в микрофон артистка, сообщается на портале Popcake.tv.

Судя по всему, она намекала на свои концерты в России, которые были несколько лет назад.

Пока многие осуждают эмигрировавших знаменитостей, музыкант Андрей Макаревич встал на их защиту. Он поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж. Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.