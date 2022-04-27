Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Как были тупыми, так и остались»: Леди Гага оскорбила россиян

Юлия Курганова

Общество
«Как были тупыми, так и остались»: Леди Гага оскорбила россиян
Фото: youtube.com

Многие российские звезды обсуждают ход российской спецоперации на Украине, они часто высказываются в соцсетях или на публичных мероприятиях. Кто-то из них уехал из страны. Например, Алла Пугачева, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Моргенштерн и многие другие приняли решение покинуть Россию.

Что касается зарубежных знаменитостей, они тоже выражают свою позицию. Чаще всего это пацифистские лозунги или грубые оскорбления в адрес России и ее граждан. Так, на своем джаз-концерте в Лас-Вегасе решила высказаться певица Леди Гага. Во время небольшой паузы между композициями, певица решила прокомментировать политическую ситуацию.

— России нужно было арестовать меня, когда у них была возможность. Как были тупыми, так и остались, — произнесла в микрофон артистка, сообщается на портале Popcake.tv.

Судя по всему, она намекала на свои концерты в России, которые были несколько лет назад.

Пока многие осуждают эмигрировавших знаменитостей, музыкант Андрей Макаревич встал на их защиту. Он поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж. Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.

Концерты оскорбления Леди Гага
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте