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«Россия — это Алла, Максим, Чулпан, а не вы, мудачье!»: Макаревич заступился за звезд

Юлия Курганова

Общество
«Россия — это Алла, Максим, Чулпан, а не вы, мудачье!»: Макаревич заступился за звезд
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пока многие осуждают эмигрировавших знаменитостей, музыкант Андрей Макаревич встал на их защиту. Он поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж.

Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.

— Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — это они, а не вы, мудачье, — заявил Макаревич в соцсети, передает издание Starhit.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уже запустила процедуру получения израильского гражданства.

Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

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