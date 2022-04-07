«Россия — это Алла, Максим, Чулпан, а не вы, мудачье!»: Макаревич заступился за звезд
Пока многие осуждают эмигрировавших знаменитостей, музыкант Андрей Макаревич встал на их защиту. Он поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж.
Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.
— Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — это они, а не вы, мудачье, — заявил Макаревич в соцсети, передает издание Starhit.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уже запустила процедуру получения израильского гражданства.
Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.