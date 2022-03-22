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Чулпан Хаматова сообщила, что вместе с детьми уехала из России

Юлия Курганова

Общество
Чулпан Хаматова сообщила, что вместе с детьми уехала из России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова сообщила, что покинула РФ и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Об этом она рассказала 20 марта в интервью на YouTube- канале «Скажи Гордеевой».

Актриса сообщила, что построила в Латвии дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

— Дом стоит в деревне. Даже чтобы добраться до него, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было. Я очень благодарна каждому человеку, который мне помогает, — поделилась Хаматова.

Она призналась, что денег у нее осталась немного — накоплений хватит на три-четыре месяца, а новую работу актриса пока не нашла.

Мария Шукшина раскритиковала уезжающих из РФ звезд. С началом специальной военной операции на Украине многие отечественные знаменитости уехали из России. Но они почти все в один голос заверяют, что вернутся на родину, как только завершится отпуск. Актриса сравнила их с рептилиями.

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