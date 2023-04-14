Депутат Рады Беленюк: Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

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Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Такой приказ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк.

— Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии, — сказано в приказе.

В приказе также отмечается, что Киев сможет возвращать на родину делегации спортсменов из поездок, если на каких-либо соревнованиях они встретят россиян или белорусов. Стоит отметить, что на данный момент текст этого приказа не приводится на сайтах правительства Украины и министерства спорта этой страны.

Член исполкома Олимпийского комитета Украины Олег Немчинов уже заявлял, что украинские власти запретят своим спортсменам отбираться на Олимпийские игры, если на них допустят российских атлетов.

В Международном олимпийском комитете отреагировали на такие сообщения. Там отметили, что подобное решение не совпадает с личным мнением многих украинцев, а потому не принесет спортивной сфере страны ничего, кроме негатива.

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что подготовило проект постановления о лишении спортивных федераций статуса и господдержки за участие их спортсменов в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Статус национальной федерации сегодня позволяет получать господдержку и финансирование для участия сборных в международных турнирах.