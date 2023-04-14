Guardian: Киев поссорился с Лондоном из-за музыкантов украинского оркестра

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Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за того, что музыканты украинского государственного оркестра не смогли вовремя получить визы Великобритании. Об этом в своей статье написала обозреватель издания Guardian Хелен Пидд.

По ее сведениям, украинцы собирались отправиться на гастроли по Великобритании. Реклама этого турне появлялась даже на сайте британского правительства как пример хороших отношений с Киевом. Однако потом выяснилось, что визы украинцам не дают, возмутился исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который организовывал поездку.

— Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за риска не въехать в страну, — заявил Бизиль.

Выступления музыкантов должны были стартовать еще 1 апреля. Но из-за визовых проблем им пришлось остаться в Париже. После чего артисты получили счета на крупные суммы, чтобы им могли оформить визы как можно быстрее. Стоило это 15 тысяч евро, что очень возмутило украинцев.

Соединенные Штаты, в свою очередь, до сих пор не выдали визы российской делегации. От Вашингтона пока не поступило разрешение на прибытие спецборта главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.