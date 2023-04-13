Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Антонов: Штаты до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН

Юлия Курганова
В мире
Антонов: Штаты до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН. Делегация также не была обеспечена визами. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Призываем США безотлагательно оформить визы российской делегации и журналистам. Их невыдача является нарушением обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, которое препятствует надлежащему функционированию всемирной организации, — заявил он.

Дипломат отметил, что вокруг спецборта главы МИД РФ складывается «непонятная ситуация».

— Американские власти до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений, — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) переходит к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Сергей Марков объяснил, чем займется Россия после своего вступления в права.

Сергей Лавров Анатолий Антонов ООН Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте