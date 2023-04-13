Антонов: Штаты до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН. Делегация также не была обеспечена визами. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Призываем США безотлагательно оформить визы российской делегации и журналистам. Их невыдача является нарушением обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, которое препятствует надлежащему функционированию всемирной организации, — заявил он.

Дипломат отметил, что вокруг спецборта главы МИД РФ складывается «непонятная ситуация».

— Американские власти до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений, — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

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