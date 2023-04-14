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Альбом Мадонны признали национальным достоянием США

Ирэна Колесова
Общество
Альбом Мадонны признали национальным достоянием США
Фото: shutterstock

Популярность певицы Мадонны в США трудно переоценить. Недавно это еще раз подтвердилось: ее альбом Like A Virgin 1984 года выпуска признали национальным достоянием Соединенных Штатов.

Сообщается, что пластинка включена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Причем, Мадонна в этом обновленном списке оказалась не единственной. В него также вошли рождественский хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри, песня Дэдди Янки Gasolina и некоторые другие композиции, передает The Hollywood Reporter.

В целом в Библиотеке конгресса хранится больше миллиона песен и альбомов. Многие из них на официальном уровне признаны культурным или эстетическим наследием Соединенных Штатов.

Мадонне сейчас 64 года, и она продолжает активные гастроли, крутит романы и наслаждается жизнью. Недавно она рассталась с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который моложе ее на 41 год. Поп-дива и 23-летний Дарнелл прервали отношения спустя полгода после начала романа. Причина разрыва не уточняется, однако известно, что манекенщик начал отношения с девушкой, более подходящей ему по возрасту.

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