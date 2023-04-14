Из поселков на Камчатке вывезли полторы тысячи кубометров пепла

Фото: правительство Камчатского края

Из поселков в Камчатском крае, которые пострадали после мощного извержения вулкана Шивелуч, вывезли около полутора тысяч кубометров пепла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

— Вывезли почти полторы тысячи кубометров вулканического пепла. С улиц поселка Ключи силами подрядных организаций было вывезено 960 кубометров снега с пеплом, еще 400 кубических метров было вывезено из Козыревска, — сказали в ведомстве РИА Новости.

На расчистку населенных пунктов брошена вся коммунальная техника. Пожарные расчеты также отмыли здание больницы в поселке Ключи. Работы будут продолжаться еще несколько дней.

Вулкан Шивелуч начал извергаться рано утром 11 апреля. Он выбросил столб пепла высотой в 20 тысяч метров. Пепловый шлейф растянулся примерно на 500 километров. Жителям рекомендовали без особой необходимости не покидать свои дома. Пеплопад в Ключах стал самым мощным за последние 60 лет.