В засыпанный пеплом район Камчатки направились спасатели

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Группа спасателей направилась в поселок Ключи в Усть-Камчатском районе. Они доставят в засыпанный пеплом населенный пункт семь тысяч медицинских масок, а также будут помогать жителям по мере необходимости, сообщили во вторник, 11 апреля, в пресс-службе правительства Камчатского края.

— Они доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок – 7 тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае, если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада, — говорится в сообщении.

Пылевая туча накрыла сразу несколько поселков в Камчатском крае после того, как там началось извержение вулкана Шивелуч. На улицах начался пеплопад, людям советуют не выходить из дома без крайней необходимости. Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, скоро облако может накрыть и Петропавловск-Камчатский. По словам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Все больницы в Усть-Камчатском районе работают круглосуточно. Врачи обходят дома местных жителей и узнают, в каком они состоянии и нужна ли помощь.

Шивелуч – один из самых крупных вулканов Камчатки. Предвестники сильного извержения начались еще в ноябре прошлого года. Тогда сейсмологи предупреждали, что будут мощнейшие выбросы пепла и возможные обвалы.