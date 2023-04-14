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«Кто настоящий враг?»: конгрессвумен Грин вступилась за подозреваемого в утечке из Пентагона

Ирэна Колесова
В мире
«Кто настоящий враг?»: конгрессвумен Грин вступилась за подозреваемого в утечке из Пентагона
Фото: shutterstock

После скандальной утечки данных из Пентагона американцам пора задуматься, кто является их настоящим врагом. Об этом написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Грин назвала подозреваемого по этому делу служащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру «белым, мужчиной, христианином и противником конфликта». Она выразила мнение, что этот мужчина изначально является противником Байдена и его режима.

— А еще он рассказал правду о том, что американские войска находятся на территории Украины, и о многом другом. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?, — возмутилась Грин.

Федеральное бюро расследований (ФБР) выявило подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Американская спецслужба арестовала 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру. Он официально стал подозреваемым в утечке особо важных документов американской обороны и разведки.

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