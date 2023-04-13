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Приметы и советы

ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона

Евгений Жуков
В мире
ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона
Фото: Unsplash

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила американская газета The New York Times.

Американская спецслужба арестовала 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру. Он официально стал подозреваемым в утечке особо важных документов американской обороны и разведки.

Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились около 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

В заявлении бюро говорится, что агенты осуществили «санкционированную правоохранительную деятельность» в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс для ареста 21-летнего Тейшейры, отмечает издание.

Позже генпрокурор США Меррик Гарланд официально объявил о задержании Тешейры. По его словам, он предстанет перед судом уже 13 апреля.

Пентагон продолжает проводить активное расследование этого беспрецедентного случая. Западная пресса уже назвала произошедшее ударом по Соединенным Штатам и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на конфликт на Украине, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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