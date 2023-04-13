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NYT назвала виновника утечки секретных документов Пентагона

Евгений Жуков
В мире
NYT назвала виновника утечки секретных документов Пентагона
Фото: defense.gov

Секретные документы Пентагона, предположительно, выложил в Сеть военнослужащий Воздушных сил национальной гвардии США. Его личность раскрыли в своем материале авторы газеты The New York Times.

В статье говорится, что лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные файлы американской разведки, был 21-летний Джек Тейшейра. По данным авторов материала, молодой человек служил в разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились около 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов, говорится в статье.

Утечка секретных документов Соединенных Штатов позволит РФ лучше противостоять шпионажу. Такое мнение высказал экс-офицер американской разведки Чарльз Морган.

Пентагон проводит активное расследование этого вопиющего случая. Западная пресса уже назвала произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на конфликт на Украине, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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