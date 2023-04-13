Экс-разведчик Морган: Утечка документов позволит РФ лучше противостоять шпионажу

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Утечка секретных документов Соединенных Штатов позволит РФ лучше противостоять шпионажу. Такое мнение высказал экс-офицер американской разведки Чарльз Морган.

— Утечки вроде этой угрожают жизням людей. Устроившие ее редко думают о последствиях для реальных граждан. Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, это позволит принять меры противодействия и снизит наши возможности быть хорошо информированными об их планах и действиях, — заявил он РИА Новости.

Также бывший пилот ВМС США Винсент Айелло высказался, что утечка этих документов изменит направление конфликта на Украине.

— Принятие обоснованных решений на высочайшем уровне требует осведомленности, которая требует секретных, непубличных методов и обсуждений, — сказал он.

Недавний скандал с утечкой в соцсети секретных данных Минобороны США, скорее всего, стал результатом действий лица в американском руководстве, не согласного с политикой президента Джо Байдена. Такое предположение высказал экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

Пентагон проводит активное расследование данного вопиющего случая. Западная пресса уже назвала произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на конфликт на Украине, разбирались в материале «Вечерней Москвы».