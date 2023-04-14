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Приметы и советы

Астролог Глоба рассказала, кто этой весной начнет жизнь с чистого листа

Ирэна Колесова
Общество
Астролог Глоба рассказала, кто этой весной начнет жизнь с чистого листа
Фото: shutterstock

Нынешняя весна может оказаться судьбоносной для многих знаков зодиака, считают астрологи. Однако некоторым людям повезет сильнее других, у них появится шанс полностью изменить свою жизнь и начать все с чистого листа.

По мнению астролога Тамары Глобы, особенно это касается Дев. Именно им удастся избавиться он непосильной ноши, которую им приходилось тащить на своих плечах годами. Жизнь станет легче, она наполнится новыми мечтами и идеями.

— Весна станет периодом перемен, которые коснутся как отношений с близкими, так и карьеры, — заявила Глоба в беседе с Teleprogramma.pro.

Однако есть и некоторые ограничения, которым Девам рекомендуется следовать этой весной. По мнению Глобы, представителям этого знака зодиака не стоит быть расточительными, им нужно поберечь свои финансы и избегать необдуманных покупок. Иначе есть риск остаться на дне в материальном плане, считает астролог.

Астролог Глоба также рассказала, что именно Девы этой весной имеют все шансы найти работу с очень высокой зарплатой. Этим представителям зодиакального круга стоит ожидать заманчивых предложений и внезапного карьерного роста. Главное, считает Глоба, не пропустить уникальный шанс.

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