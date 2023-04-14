«Очень громкая особенность»: что делать, если у ребенка начались колики

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Если новорожденный ребенок плачет более трех часов в день чаще трех раз в неделю, то у него с большой вероятностью происходят колики. Что делать и чего не делать в этом случае, рассказала «Вечерней Москве» Софья Тверитинова, педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина».

Почему возникают колики

Начинаются колики примерно с третьей недели жизни, а их истинных причин до сих пор никто не знает, отметила врач.

— Списывать это на съеденную мамой еду нет никого смысла, — отметила Тверитинова. — Исключение составляет только аллергия на белок коровьевого молока, которую можно заподозрить при появлении прожилок крови в кале малыша.

Увы, колики не обходят стороной и детей на искусственном вскармливании. Главное, по словам специалиста, не беспокоиться.

— Нужно принять колики как очень громкую особенность детского возраста, — пояснила она. — Забудьте про все бесполезные анализы, а именно: на дисбактериоз, жирность молока, стерильность и так далее.

При этом, по словам Тверитиновой, необходимо исключить следующие проблемы:

голод — возможно, малыш просто хочет кушать;

боль — может быть, ребенку давит одежда или вы его слишком туго запеленали, важно исключить травму;

жарко или холодно — Тверитинова советует ориентироваться по затылку ребенка, возможно, плач — это сигнал дискомфорта;

усталость или, наоборот, перевозбуждение во время игры.

Если все вышеперечисленные причины плача вы исключили — значит, у малыша колики.

Как можно помочь ребенку

Лекарственные препараты на основе семетикона не доказали своей эффективности в борьбе с коликами, отметила Тверитинова, поэтому давать их ребенку в этом случае нет никакого смысла.

— Самое главное — родителям в этот период необходимо давать возможность отдыхать, — посоветовала врач. — Поэтому имеет смысл сидеть с ребенком попеременно. Сомневаюсь, что изможденная и раздражительная от усталости мама сможет успокоить малыша.

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