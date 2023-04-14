«Очень громкая особенность»: что делать, если у ребенка начались колики
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Если новорожденный ребенок плачет более трех часов в день чаще трех раз в неделю, то у него с большой вероятностью происходят колики. Что делать и чего не делать в этом случае, рассказала «Вечерней Москве» Софья Тверитинова, педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина».
Почему возникают колики
Начинаются колики примерно с третьей недели жизни, а их истинных причин до сих пор никто не знает, отметила врач.
— Списывать это на съеденную мамой еду нет никого смысла, — отметила Тверитинова. — Исключение составляет только аллергия на белок коровьевого молока, которую можно заподозрить при появлении прожилок крови в кале малыша.
Увы, колики не обходят стороной и детей на искусственном вскармливании. Главное, по словам специалиста, не беспокоиться.
— Нужно принять колики как очень громкую особенность детского возраста, — пояснила она. — Забудьте про все бесполезные анализы, а именно: на дисбактериоз, жирность молока, стерильность и так далее.
При этом, по словам Тверитиновой, необходимо исключить следующие проблемы:
- голод — возможно, малыш просто хочет кушать;
- боль — может быть, ребенку давит одежда или вы его слишком туго запеленали, важно исключить травму;
- жарко или холодно — Тверитинова советует ориентироваться по затылку ребенка, возможно, плач — это сигнал дискомфорта;
- усталость или, наоборот, перевозбуждение во время игры.
Если все вышеперечисленные причины плача вы исключили — значит, у малыша колики.
Как можно помочь ребенку
Лекарственные препараты на основе семетикона не доказали своей эффективности в борьбе с коликами, отметила Тверитинова, поэтому давать их ребенку в этом случае нет никакого смысла.
— Самое главное — родителям в этот период необходимо давать возможность отдыхать, — посоветовала врач. — Поэтому имеет смысл сидеть с ребенком попеременно. Сомневаюсь, что изможденная и раздражительная от усталости мама сможет успокоить малыша.
Что еще может помочь:
- тактильный контакт с мамой;
- растирание живота массажными движениям;
- высаживания;
- кормление грудью, частые прикладывания;
- белый шум — помимо множества звуков в интернете, подойдут пылесос, фен, посудомойка или аудиозапись ударов сердца;
- легкие и плавные ритмичные укачивания;
- теплые ванны;
- изменение окружающей обстановки или уменьшение визуальных раздражителей.