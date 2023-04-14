Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Очень громкая особенность»: что делать, если у ребенка начались колики

Евгения Незнающева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Очень громкая особенность»: что делать, если у ребенка начались колики
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Если новорожденный ребенок плачет более трех часов в день чаще трех раз в неделю, то у него с большой вероятностью происходят колики. Что делать и чего не делать в этом случае, рассказала «Вечерней Москве» Софья Тверитинова, педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина».

Почему возникают колики

Начинаются колики примерно с третьей недели жизни, а их истинных причин до сих пор никто не знает, отметила врач.

— Списывать это на съеденную мамой еду нет никого смысла, — отметила Тверитинова. — Исключение составляет только аллергия на белок коровьевого молока, которую можно заподозрить при появлении прожилок крови в кале малыша.

Увы, колики не обходят стороной и детей на искусственном вскармливании. Главное, по словам специалиста, не беспокоиться.

— Нужно принять колики как очень громкую особенность детского возраста, — пояснила она. — Забудьте про все бесполезные анализы, а именно: на дисбактериоз, жирность молока, стерильность и так далее.

При этом, по словам Тверитиновой, необходимо исключить следующие проблемы:

  • голод — возможно, малыш просто хочет кушать;
  • боль — может быть, ребенку давит одежда или вы его слишком туго запеленали, важно исключить травму;
  • жарко или холодно — Тверитинова советует ориентироваться по затылку ребенка, возможно, плач — это сигнал дискомфорта;
  • усталость или, наоборот, перевозбуждение во время игры.

Если все вышеперечисленные причины плача вы исключили — значит, у малыша колики.

Как можно помочь ребенку

Лекарственные препараты на основе семетикона не доказали своей эффективности в борьбе с коликами, отметила Тверитинова, поэтому давать их ребенку в этом случае нет никакого смысла.

— Самое главное — родителям в этот период необходимо давать возможность отдыхать, — посоветовала врач. — Поэтому имеет смысл сидеть с ребенком попеременно. Сомневаюсь, что изможденная и раздражительная от усталости мама сможет успокоить малыша.

Что еще может помочь:

  • тактильный контакт с мамой;
  • растирание живота массажными движениям;
  • высаживания;
  • кормление грудью, частые прикладывания;
  • белый шум — помимо множества звуков в интернете, подойдут пылесос, фен, посудомойка или аудиозапись ударов сердца;
  • легкие и плавные ритмичные укачивания;
  • теплые ванны;
  • изменение окружающей обстановки или уменьшение визуальных раздражителей.
Врачи педиатры Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте