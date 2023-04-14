Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к ядерной контратаке

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что твердотопливная МБР «Хвасон-18» сможет значительно повысить готовность страны к ядерной контратаке. Его слова передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что противники КНДР, которые действуют в целях обострения ситуации на Корейском полуострове, теперь будут вынуждены ощутить кризис своей безопасности. Лидер также добавил, что они «впадут в отчаяние» и будут «дрожать от страха».

— Испытательный запуск имел целью оценить эффективность в военной сфере новой системы стратегического вооружения, проверить надежности разных функциональных систем управления, мощность и функции отделения ступеней сверхмощного твердотопливного многоступенчатого реактивного двигателя, — передает РИА Новости сообщение властей КНДР.

Речь идет о пуске твердотопливной межконтинентальной ракеты «Хвасон-18», которую северокорейские власти запустили в целях испытаний в четверг, 13 апреля. В КНДР заверили, что ни одной из располагающихся рядом стран испытания не угрожали.

Тем не менее, в Токио из-за этого пуска забили тревогу. Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения ракеты, ранее выпущенной Северной Кореей, в районе самого северного острова Хоккайдо. Это был уже девятый пуск баллистической ракеты в 2023 году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков ракет. Власти страны заверили, что ни один из них не был направлен против других государств.