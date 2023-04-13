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На японском острове Хоккайдо объявлена эвакуация из-за запуска ракеты КНДР

Юлия Курганова
В мире
На японском острове Хоккайдо объявлена эвакуация из-за запуска ракеты КНДР
Фото: shutterstock

Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения ракеты, ранее выпущенной Северной Кореей, в районе самого северного острова Хоккайдо. Соответствующее оповещение пришло на телефон корреспондента РИА Новости.

До этого сообщалось, что ракета упала за пределами экономической зоны Японии, передает агентство.

Это уже девятый пуск баллистической ракеты в 2023 году. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

28 марта лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что северокорейское ядерное оружие не направлено против других государств, так как «врагом» ядерных сил страны является сама война. Он добавил, что власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе.

Северокорейские власти 20 марта объяснили цель регулярных пусков ракет. Как выяснилось, таким образом Пхеньян отвечает на расширение учебных военных маневров Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Япония Эвакуация КНДР Ракеты
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