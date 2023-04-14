«Худшее еще впереди»: эксперт Рубини предрек США банковский коллапс

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Банковская система США в последнее время переживает серьезный кризис и приближается к коллапсу. Такое мнение выразил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

— США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы, — сказал Рубини в интервью Fox Business.

Эксперт выразил уверенность, что основные трудности в Штатах связаны с работой региональных банков. Пока они выдают множество кредитов американцам. Однако недавний крах Silicon Valley Bank вскоре изменит ситуацию, получить займ станет значительно сложнее, что приведет к настоящему кредитному кризису, уверен Рубини. Он отметил, что самое худшее для американской экономики «еще впереди».

За последнее время потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России, разбирались в материале «Вечерней Москвы».