Голливудский актер Уолберг поделился секретом продуктивных тренировок в спортзале

Фото: соцсети Марка Уолберга

Американский актер и продюсер Марк Уолберг посоветовал всем, кто решил приобщиться к спортивному образу жизни, начинать с изучения правильной техники выполнения упражнений в спортзале.

Звезда фильмов «Отступники» и «Боец» рассказал, что разработал для себя грамотную схему тренировок, которая помогает ему добиваться оптимальных результатов и совершенствовать свою форму. Он поделился, что каждую отдельную тренировку нужно посвящать конкретной группе мышц.

— Я больше не поднимаю большой вес, но добиваюсь идеального технического исполнения, дольше выжимаю и фиксирую. Жаль, что я не прислушался к людям, которые посоветовали мне это еще 20 лет назад, — сказал актер в беседе с изданием People.

По словам артиста, после таких тренировок он практически не чувствует утомления или усталости. Уолберг добавил, что ему удалось разработать также оптимальный график посещения спортзала. Он отметил, что делает для себя перерывы в тренировках каждые три дня, и за это время успевает отдохнуть и восстановиться.

Однако ради своей актерской карьеры Уолбергу приходилось идти на серьезные перемены во внешности и физической форме. Например, он однажды набрал 20 лишних килограммов ради роли. Актер снимался в религиозной драме «Стью». Главным героем был Стюарт Лонг, боец, ставший актером. Ради этого перевоплощения актеру пришлось значительно поправиться.