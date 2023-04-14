Командир группы «Вагнер»: ВСУ обороняют Артемовск «живыми щитами» из своих солдат

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Украинские военнослужащие пытаются держать оборону в Артемовске «живыми щитами». Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил один из командиров группы «Вагнер», которая участвовала в штурме центра города.

— Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. «Бахмутская мясорубка» — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами, — рассказал он.

По словам командира, украинские солдаты прятались в домах и почти не оказывали сопротивление, об этом свидетельствуют немногочисленные окопы и отсутствие в них сухих пайков.

Другой боец «Вагнера» добавил, что из-за того, что командование ВСУ неправильно расположило своих солдат, они быстро попали в окружение и сдались в плен российским военнослужащим, передает РИА Новости.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в этом городе. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».