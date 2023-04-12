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Bild: Украинские военные не понимают, зачем они сражаются в Артемовске

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bild: Украинские военные не понимают, зачем они сражаются в Артемовске
Фото: kyivcity.gov.ua

Украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в Артемовске. Такое мнение высказал в статье для немецкого издания Bild журналист Ян Хумин, посетивший этот город.

— Только две оставшиеся дороги соединяют практически окруженный город с остальной территорией, которая контролируется ВСУ. Да и в самом городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, что это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Артемовск. Многие украинские военные задаются вопросом: зачем они сражаются в этом городе, — написал он.

По словам обозревателя, он не почувствовал «позитивной энергии» в Артемовске. Хумин описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное», передает РИА Новости.

— Русские медленно, но верно выигрывают битву за Артемовск, — заключил журналист.

О поднятии флага над Артемовском основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил 2 апреля. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память», выразив дань памяти военному корреспонденту Владлену Татарскому.

Глава ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли почти вплотную к железнодорожной станции в Артемовске. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

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