Сергей Собянин рассказал, как цифровые сервисы Москвы делают жизнь горожан комфортнее

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица получила Гран-при Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Призерами I Национальной премии «Умный город» стали восемь столичных проектов. Всего оргкомитет рассмотрел больше 200 проектов из 51 субъекта России. Церемония награждения состоялась 13 апреля в Красноярске, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что наградами в разных номинациях отмечены: московский метрополитен за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных категорий граждан, сервисы «Получение и оплата ЕПД» и «Мои платежи» на портале mos.ru, электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения, сервис «Запись к врачу», инвестиционный портал, туристический сервис Russpass и цифровой двойник Москвы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также глава города сообщил, что московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» стал первым в номинации «Открытые инновации» на международной премии BOLD Awards. В рамках премии было представлено более 140 проектов, в частности из Германии, Италии, США. Победителей определили по сумме баллов от экспертов и публичного онлайн-голосования.