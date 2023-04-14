Москвичам рассказали о торговой программе фестиваля «Пасхальный дар»

Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны

Москва, бульвар Дмитрия Донского Карта всех событий

На площадках традиционного фестиваля «Пасхальный дар» в Москве можно перекусить, сытно поужинать, побаловать себя десертами и выбрать подарки и сувениры для себя и друзей. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В Парке Горького на прилавках можно попробовать шашлык из мраморной говядины с прослойкой из сочной баранины, перепела на гриле в медово-соевом соусе и многое другое. Среди пасхальных угощений есть кулич с сухофруктами и орехами в лимонной глазури и кулич миндальный.

Куличи в эти дни будут и на других площадках. На Святоозерской улице стоит обратить внимание на кулич с орехами и белым шоколадом или с декором из шоколадно-ореховых яиц.

Куличи пасхальные, среди которых есть классические и оригинальные с ручной росписью, краффины с изюмом, пряники и русская коврижка можно приобрести на бульваре Дмитрия Донского.

На Тверской площади внимание гостей привлекут авторские изделия российских мастеров и изделия народных промыслов, редкие антикварные и винтажные предметы интерьера, ярославская майолика и пасхальные фигурки для праздника.

Пасхальные деревянные яйца, пасхальные ангелочки, деревянные расписные качалки, а еще неваляшки и деревянные, керамические и стеклянные фигурки в ассортименте продаются на площадке, которая отрыта на улице Теплый Стан.

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