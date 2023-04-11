Праздник мертвых: фольклорист Олюнин рассказал о самых необычных пасхальных традициях

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Еще не так давно привычную нам всем Пасху называли в народе Велик-день, ведь она когда-то пришла на замену целому ряду важных народных празднеств на Руси. И, несмотря на приход христианства, народные верования просочились в религиозные праздники, став с ними единым целым. До сих пор в разных регионах России можно встретить необычные пасхальные традиции, корни которых уходят в глубокую старину языческих времен. О необычных пасхальных традициях «Вечерней Москве» рассказал фольклорист, научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелковский хутор» Максим Олюнин.

Пасха мертвых

— В народном календаре Велик-день, Пасха — не совсем то же самое, что в календаре синодального православия. Он тоже про возрождение, но не столько воскрешение Богочеловека, сколько про ежегодное обновление и воскрешение природы, а еще — про временно выходящих на контакт усопших, — объяснил фольклорист.

Общение с покойниками для восточных славян вообще является особенной темой, следы которой встречаются на постсоветском пространстве. До крещения Руси наши предки верили, что каждый раз, когда природа обновляется, возвращаются на некоторое время и покойники. Вскоре эти представления людей наслоились и на религиозный праздник.

До сих пор в разных уголках России почитается так называемая Пасха мертвых. Считалось, что во время Страстной, Пасхальной или Радоницкой недель в мир живых возвращаются души умерших родственников, ходят среди людей и даже отмечают свой праздник. Мертвецов обязательно нужно было уважить и помянуть.

— У нас уже, конечно, никто не жжет костров на могилах, но греть предков хотя бы свечками — ходят. Исторически для русского крестьянина Пасха вообще во многом была временем общения с покойниками, — рассказал Олюнин.

У Пасхи мертвых нет конкретной даты, в разных местах ее справляют в произвольное время. Но пасхальное поминовение мертвецов можно наблюдать даже в наши дни, например, в Белгородской области. Усопшим родственникам приносят на могилы куличи, крашеные яйца и прочие традиционные пасхальные угощения.

Разнообразное общение с покойниками — один из самых частых в наши дни отголосков древних верований. Более того, на Русском Севере «социальная жизнь покойных» в наши дни только растет, о чем говорят результаты фольклорных экспедиций. Несмотря на то что поминальная тема Пасхи стала встречаться реже, она все равно не исчезла полностью.

Ритуальная еда

Следует обозначить, уточняет Олюнин, что долгое время главным и узнаваемым пасхальным блюдом был не популярный сейчас кулич, а именно сама творожная пасха. Примечательно, что в советский атеистический период специальные формы для приготовления пасхи старательно прятали в разобранном виде. И хоть роль центрального блюда сейчас занимают куличи, даже их в некоторых местах юга России называют «паской».

— Конечно, главное блюдо пасхи — яйца. Кулич — это важно, пасха — это исторично, но ничего не может быть круче крашеного яйца. Русские люди их так любят, что красят до Иванова дня. Причем в зависимости от сроков красят в разные цвета, — заметил собеседник «ВМ».

Русская деревня даже сейчас сохраняет эту традицию. На Пасху обычно красят яйца в красный. На Троицу — в зеленый. Издревле в деревнях все еще встречаются разнообразнейшие игры с крашеными яйцами, их правила могут быть своими чуть ли не в каждом селе.

Однако самой распространенной остается та, которую легко встретить и в современных городах — стукнуться крашеными яйцами, пока одно из них не треснет. Чье яйцо уцелело — тот и победил.

Еще одна необычная практика с пасхальными яйцами, о которой все еще можно услышать от деревенских старожилов, заключается в том, что освященное яйцо кладется дома за иконы до следующей Пасхи. Спустя год его нужно съесть. Об этом, уточнил фольклорист, любят рассказывать в деревнях, однако на деле это остается скорее байкой, нежели реально сохранившейся традицией.

Совсем недавно забытое

Большой спектр самых необычных традиций прекратил существование в первой половине XIX века, когда было уничтожено классическое крестьянство. Но еще в 1930-е годы в деревнях можно было увидеть такие вещи, которые никак не могли нравиться и самой церкви.

Например, на Пасху обязательно нужно было прокатить по всему полю кубарем попа, иначе урожая не будет. Это, между прочим, старались также делать и по осени, после жатвы.

— С точки зрения священноначалия участие священника в таких обрядах — страшнейшее нарушение. С точки зрения приходского священника — надо как-то угодить и начальству, и прихожанам, — объяснил фольклорист.

В этом проявлялось народное православие, которое распространено и сейчас. Религиозные догматы и каноны сталкиваются с традиционными верованиями, создавая что-то усредненное. Так традиционные праздники постепенно смешиваются с церковными, как вышло и с Пасхой, и передают им свои уникальные черты и обычаи.