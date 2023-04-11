Можно ли красить яйца на Пасху вином

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В Сети набирает популярность новый способ покраски пасхальных яиц — с помощью красного вина. Пользователи, попробовавшие этот метод, удивляются тому, каких красивых оттенков им удается добиться. Кроме того, у окрашенных вином яиц появляется необычный блеск. Насколько такой метод безопасен, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича.

По его словам, вино или виноградный сок действительно способны насытить яйца красивыми оттенками — от темно-бордового до нежно-розового.

— Это вполне безопасный способ покраски. Многих волнует вопрос: «Не впитает ли продукт вкус алкоголя?» Конечно же, нет, ведь при термической обработке этанол полностью уходит. И понять с помощью органов обоняния и зрения, чем именно окрасили яйца, не удастся, если не знать, что применялось вино, — отметил Белькович.

Шеф-повар также поделился секретом, как окрасить скорлупу яиц и не допустить попадания краски на белковую часть.

— На яйцах не должно быть ни трещины, чтобы исключить вероятность проникновения под скорлупу краски, — подчеркнул специалист.

Это касается покраски не только с помощью вина, но и в целом любым красителем, уточнил повар.

Белок может окраситься вместе со скорлупой при продолжительном нахождении на огне. Оптимальный период варки — от 5 до 30 минут, добавил Белькович.