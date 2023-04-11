Стало известно, в какую сумму обойдется россиянам пасхальный стол в 2023 году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За неделю до Пасхи продажи куличей в России выросли в семь раз. При этом набор блюд, включающий в себя пасхальный кулич, 10 яиц, набор для окрашивания яиц, творожную пасху и свечи будет стоить до 710 рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в российском онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров «СберМаркет».

Так, согласно результатам исследования, в этом году:

стоимость готового кулича составляет в среднем 274 рубля;

десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12-15 граммов) — 71 рубль;

творожной пасхи — 159 рублей;

свечей (четыре штуки) — 116 рублей.

Таким образом, пасхальный стол обойдется россиянам в 710 рублей, а с учетом скидок — в 647 рублей. При этом отмечается, что россияне начали активно закупать необходимые продукты за неделю до праздника.

Все больше пользователей предпочитают приобретать продукты онлайн для самостоятельного приготовления кулича. Об этом говорит увеличение продаж ингредиентов для праздничного лакомства в течение недели — с 4 по 10 апреля — в сравнении с годом ранее: муки (на 42 процента), дрожжей (на 32 процента) и цукатов (на 22 процента).

Кулич — самое вкусное угощение, без которого не обходится ни один пасхальный стол. «Вечерняя Москва» узнала рецепт самой воздушной и ароматной пасхальной выпечки, от которой будут в восторге все члены семьи.