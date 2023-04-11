Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, в какую сумму обойдется россиянам пасхальный стол в 2023 году

Илья Ашуров
Лейла Алиева

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Стало известно, в какую сумму обойдется россиянам пасхальный стол в 2023 году
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За неделю до Пасхи продажи куличей в России выросли в семь раз. При этом набор блюд, включающий в себя пасхальный кулич, 10 яиц, набор для окрашивания яиц, творожную пасху и свечи будет стоить до 710 рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в российском онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров «СберМаркет».

Так, согласно результатам исследования, в этом году:

  • стоимость готового кулича составляет в среднем 274 рубля;
  • десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12-15 граммов) — 71 рубль;
  • творожной пасхи — 159 рублей;
  • свечей (четыре штуки) — 116 рублей.

Таким образом, пасхальный стол обойдется россиянам в 710 рублей, а с учетом скидок — в 647 рублей. При этом отмечается, что россияне начали активно закупать необходимые продукты за неделю до праздника.

Все больше пользователей предпочитают приобретать продукты онлайн для самостоятельного приготовления кулича. Об этом говорит увеличение продаж ингредиентов для праздничного лакомства в течение недели — с 4 по 10 апреля — в сравнении с годом ранее: муки (на 42 процента), дрожжей (на 32 процента) и цукатов (на 22 процента).

Кулич — самое вкусное угощение, без которого не обходится ни один пасхальный стол. «Вечерняя Москва» узнала рецепт самой воздушной и ароматной пасхальной выпечки, от которой будут в восторге все члены семьи.

Цены Пасха Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте