Шеф-повар поделился рецептом самого нестандартного и бездрожжевого кулича

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Кулич — самое вкусное угощение, без которого не обходится ни один пасхальный стол. «Вечерняя Москва» узнала рецепт самой воздушной и ароматной пасхальной выпечки, от которой будут в восторге все члены семьи.

По словам шеф-повара Александра Сухарева, при выпечке куличей необходимо помнить золотое правило: тесто не должно быть густым, иначе выпечка быстро зачерствеет. В то же время не нужно делать тесто жидким, так как куличи обретут плоскую форму или расплывутся.

Первый необычный рецепт кулича несколько отличается от классической рецептуры, так как содержит нестандартную начинку:

— Этот вариант кулича не содержит дрожжей, поэтому люди, которые любят сидеть на диете, оценят его. Для блюда понадобится 200 граммов сливочного масла, 1 стакан сахара, 10 граммов ванильного сахара, 1/4 чайной ложки соли, 4 куриных яйца, 100 граммов сока апельсина, 1 столовая ложка цедры этого же фрукта. Муки нам понадобится 350 граммов, разрыхлителя — 2 чайные ложки, а изюма — 150 граммов.

Сливочное масло необходимо немного растопить и взбить с сахаром, туда же добавить ванильный сахар и соль. Все эти ингредиенты нужно взбивать миксером примерно три минуты, пока масло не побелеет. Далее по одному следует добавлять в готовую массу яйца, после чего нужно получившееся тесто вновь взбить. Если технология соблюдается правильно, то должен получиться воздушный кремовый сгусток цвета слоновой кости, уточнил шеф-повар.

— Затем в тесто нужно включить цедру апельсина, — сказал он, — и, помешивая массу, добавлять в нее цитрусовый сок. В отдельной посуде нужно смешать муку с разрыхлителем, а потом эти компоненты следует объединить с ранее полученной масляной основой. После объединения и тщательного «микса» этих ингредиентов, необходимо добавлять изюм, цукаты, которые вы пожелаете, и снова взбить. Но не миксером, а ложкой или кухонной лопаткой, чтобы не измельчить сухофрукты.

Тесто сразу можно выпекать, ему не нужна расстойка, предупредил эксперт:

— Из указанных мною объемов у вас должно получится три кулича среднего размера. Выпекать их нужно при температуре 180 градусов около 40 минут.

Для глазури нужны сок апельсина или лимона, а также сахарная пудра:

— Смешайте сахарную пудру с цитрусовым соком до однородной массы — у вас получится белая глазурь. Ее можно наносить на куличи после их полного остывания. Вместо стандартной кондитерской посыпки предлагаю использовать кусочки шоколада и кураги.

По словам эксперта, такая выпечка будет источать приятный цитрусово-пряный аромат, а тесто получится вкусным и очень воздушным.