Москвичи завоевали 63 диплома в финале Всероссийской олимпиады по английскому языку

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

13 москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, еще 50 участников из столицы стали призерами. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Заключительный этап проходил с 6 по 12 апреля в Московском государственном лингвистическом университете. Всего за звание лучших в финале боролись более 280 школьников из 84 регионов.

Учащиеся проверяли свои знания по английскому языку в двух испытаниях. В письменном туре школьники проверяли свои знания по чтению, страноведению, аудированию и грамматике. На устном туре участники отвечали на вопросы и строили высказывания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Самаре завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ученики городских школ завоевали 30 дипломов. Школьники проверяли знания языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри