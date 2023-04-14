Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи завоевали 63 диплома в финале Всероссийской олимпиады по английскому языку

Никита Худяков
Город
Москвичи завоевали 63 диплома в финале Всероссийской олимпиады по английскому языку
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

13 москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, еще 50 участников из столицы стали призерами. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Заключительный этап проходил с 6 по 12 апреля в Московском государственном лингвистическом университете. Всего за звание лучших в финале боролись более 280 школьников из 84 регионов.

Учащиеся проверяли свои знания по английскому языку в двух испытаниях. В письменном туре школьники проверяли свои знания по чтению, страноведению, аудированию и грамматике. На устном туре участники отвечали на вопросы и строили высказывания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Самаре завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ученики городских школ завоевали 30 дипломов. Школьники проверяли знания языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри

Москва Английский язык Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте