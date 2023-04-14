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Собянин: Собственные разработки в московском газовом секторе помогли отрасли стать независимой от импорта

Никита Худяков
Город
Собянин: Собственные разработки в московском газовом секторе помогли отрасли стать независимой от импорта
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Собственные разработки в столичном газовом секторе помогли отрасли выйти на независимость от импорта. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня уже более 91 процента компонентов продукции АО «Мосгаз» полностью производятся в России — в том числе на собственных мощностях компании, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что программа по развитию собственного производства была запущена в столице в 2017 году. Так, в «Моспромгазе» организовали полный цикл производства большей части необходимых материалов и оборудования: шкафов автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения, газораспределительных приборов и газовой арматуры.

Отмечается, что при производстве особый акцент делается на экологическую безопасность. Кроме того, постоянно модернизируются газораспределительные пункты города — заменяется старое оборудование на новое, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Городские службы построили и реконструировали около 145 километров газопроводов в 2022 году. В ходе строительства рабочие используют материалы отечественного производства, в частности стальные и полиэтиленовые трубы, газовую арматуру, газораспределительное оборудование.

Мосгаз Москва Сергей Собянин
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