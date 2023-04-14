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Названа вероятная причина смертельного пожара на 2-й Квессиской улице в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Названа вероятная причина смертельного пожара на 2-й Квессиской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 2-я Квесисская улица, 22 Карта всех событий

Пожар на 2-й Квессиской улице в столице мог возникнуть из-за короткого замыкания бытового электроприбора на кухне квартиры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, чтобы установить точную причину возгорания, будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения, — заключила Нефедова.

Пожар, о котором идет речь, произошел утром 14 апреля в доме № 22 на 2-й Квесисской улице. В результате возгорания погибли два человека.

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