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Два человека стали жертвами пожара на 2-й Квессиской улице в Москве

Ирэна Колесова
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Два человека стали жертвами пожара на 2-й Квессиской улице в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, 2-я Квесисская улица Карта всех событий

В Москве, на 2-й Квесисской улице, утром 14 апреля произошел серьезный пожар. По предварительным данным, жертвами возгорания стали два человека, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах российской столицы.

Известно, что возгорание случилось в доме №22. Площадь пожара в квартире составила четыре квадратных метра. На данный момент известно о двух жертвах, причины пожара еще только предстоит выяснить.

13 апреля по факту гибели 19-летней девушки при пожаре в лифте дома на Тайнинской улице было возбуждено уголовное дело. Расследование будет проводиться по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пожар, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 13, корпус 2, на Тайнинской улице еще в начале марта. Огонь моментально охватил площадь в 50 квадратных метров: горела шахта лифта и комната консьержа. Погибла молодая девушка, известно о еще одной пострадавшей.

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