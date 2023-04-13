СК возбудил уголовное дело по факту гибели девушки при пожаре в лифте дома на северо-востоке Москвы

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Москва, Тайнинская улица, 13к2 Карта всех событий

По факту гибели 19-летней девушки при пожаре в лифте дома на Тайнинской улице возбуждено уголовное дело . Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

Следственный комитет проводил проверку, в результате которой 12 апреля было возбуждено уголовное дело. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», сотрудники ведомства классифицировали произошедшее по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пожар, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 13, корпус 2, на Тайнинской улице утром 1 марта. Огонь распространился на 50 квадратных метров: горела шахта лифта и комната консьержа. В результате возгорания погибла девушка 2004 года рождения, а также пострадала женщина.