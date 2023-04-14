Жилой дом на 156 квартир по реновации ввели в эксплуатацию в районе Зюзино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Новостройку на 156 квартир ввели в эксплуатацию в районе Зюзино по программе реновации. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасад здания был выполнен из навесных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Также специалисты для каждой квартиры установили металлические короба под кондиционеры и застеклили все лоджии в доме.

Всего в здании расположено 60 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 59 трехкомнатных квартир. На первом этаже разместятся культурные и коммерческие объекты. Вестибюль жилой части занимают колясочные, лифтовой холл, технические помещения, зона с почтовыми ящиками и комната для уборочного инвентаря.

Кроме того, жилой дом оснастили системами охраны, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну новостройку ввели в эксплуатацию в районе Донской. Всего в здании 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42). При этом две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.