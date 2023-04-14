Совету ветеранов бывшего АЗЛК передали отремонтированное помещение на Люблинской улице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Люблинская улица, 23 Карта всех событий

Завершился капитальный ремонт помещения площадью почти 132 квадратных метра, предназначенного для совета ветеранов бывшего автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Лачинов.

— Для работы совета с помощью новых перегородок оборудовали кабинеты, где можно готовить материалы для публикаций и выступлений, принимать граждан. Специальное помещение появилось и для большого архива, где собраны редкие документы об истории АЗЛК. Различные мероприятия, торжественные заседания и встречи с молодежью можно проводить в большом зале, — сказал он.

Ранее организация находилась на улице Артюхина, дом 24, но это здание предназначено под снос по программе реновации. В нынешнем году совету ветеранов АЗЛК исполняется 66 лет. В его составе — 1,7 тысячи человек, в том числе почетные доноры, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 78-й годовщине Победы материальную помощь получат порядка 50 тысяч столичных ветеранов. Размер выплат составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.